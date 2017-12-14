Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Стало известно, что нашли рядом с телом Марии Политовой - СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Выставка советских елочных игрушек открылась в Нижнем Новгороде

Она будет работать до 14 января 2018 года.

Традиционная выставка елочных игрушек времен СССР открылась в Нижнем Новгороде. Экспозицию можно увидеть в библиотеке им. Т. Г. Шевченко, что на проспекте Гагарина, 112. Об этом сообщают организаторы.

Огромная елка, разместившаяся в читальном зале библиотеки, украшена старинными елочными игрушками: флажками, картонажами, стеклярусом, стеклянными шарами и сосульками и, конечно, ватными фигурками. Здесь можно увидеть фигурки румяных лыжников и конькобежцев, пограничников, полярников, пионеров, фигурки зверей и персонажей любимых детских сказок.

— Каждый год организаторы выставки продумывают детали и выставляют экспонаты в соответствии с задуманной композицией. На стендах демонстрируются наиболее ценные экземпляры новогодних игрушек, открыток и каталоги елочных украшений, — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 14 января 2018 года. Вход свободный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Григорий Лепс: "Думаю, вхожу в десятку крупнейших коллекционеров икон"
50-летняя Николь Кидман снялась обнаженной в новом фильме
Олимпиада и немного о личном: что расскажет Путин журналистам
Россияне стали реже снимать деньги с банковских карт
СМИ узнали, что Сергей Миронов «на 99%» не пойдет на выборы
Депутат предложил Минобрнауки ввести 12-й класс в школах
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь