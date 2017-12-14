Выставка советских елочных игрушек открылась в Нижнем Новгороде

Традиционная выставка елочных игрушек времен СССР открылась в Нижнем Новгороде. Экспозицию можно увидеть в библиотеке им. Т. Г. Шевченко, что на проспекте Гагарина, 112. Об этом сообщают организаторы.

Огромная елка, разместившаяся в читальном зале библиотеки, украшена старинными елочными игрушками: флажками, картонажами, стеклярусом, стеклянными шарами и сосульками и, конечно, ватными фигурками. Здесь можно увидеть фигурки румяных лыжников и конькобежцев, пограничников, полярников, пионеров, фигурки зверей и персонажей любимых детских сказок.

— Каждый год организаторы выставки продумывают детали и выставляют экспонаты в соответствии с задуманной композицией. На стендах демонстрируются наиболее ценные экземпляры новогодних игрушек, открыток и каталоги елочных украшений, — говорится в сообщении.