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10:32 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Приставы в Уфе пытались арестовать белый свадебный лимузин за долги

Должник оплатил 85 тысяч рублей задолженности по транспортному налогу под угрозой ареста и эвакуации белого свадебного лимузина Chrysler, сообщает пресс-служба республиканского УФССП.

Автомобиль был записан на мать бизнесмена, который занимается сдачей лимузинов в аренду на свадьбы, деловые поездки и другие торжественные мероприятия. Некоторые из них оформлены на третьих лиц.

Узнав о предстоящем аресте элитного автопарка, молодой человек приехал на встречу с судебными приставами на Toyota Land Cruiser, на который ранее уже был наложен запрет на регистрационные действия.

Внедорожник также оформлен на мать должника.

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