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13:03 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане появятся четыре федерации по зимним видам спорта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане создадут четыре федерации по зимним видам спорта, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Источник: Podrobno.uz

Накануне в НОК состоялось специальное заседание с участием представителей Государственного комитета по физической культуре и спорту, Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана и спонсорских организаций.

Так, принято решение о создании Федерации хоккея, Федерация по фигурному катанию и шорт-треку, Федерация керлинга и Федерация лыжного спорта.

Как отмечалось, зимние виды спорта в стране не получили достаточного развития. Последняя медаль на зимней Олимпиаде в Норвегии была завоевана спортсменкой из Узбекистана Линой Черязовой в 1994 году.

На заседании была создана инициативная группа, которая займется организацией четырех независимых федераций, привлечением на работу профессиональных специалистов, а также поиском инвесторов и спонсоров для эффективной деятельности организаций.

Основными задачами федераций будут создание детско-юношеских школ и клубов, конкурс и подбор достойных кандидатов для команды, открытие филиалов федераций в регионах и ледовых дворцах, а также обучение зимним видам спорта.

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