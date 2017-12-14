В Узбекистане появятся четыре федерации по зимним видам спорта

Источник: Podrobno.uz

Накануне в НОК состоялось специальное заседание с участием представителей Государственного комитета по физической культуре и спорту, Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана и спонсорских организаций.

Так, принято решение о создании Федерации хоккея, Федерация по фигурному катанию и шорт-треку, Федерация керлинга и Федерация лыжного спорта.

Как отмечалось, зимние виды спорта в стране не получили достаточного развития. Последняя медаль на зимней Олимпиаде в Норвегии была завоевана спортсменкой из Узбекистана Линой Черязовой в 1994 году.

На заседании была создана инициативная группа, которая займется организацией четырех независимых федераций, привлечением на работу профессиональных специалистов, а также поиском инвесторов и спонсоров для эффективной деятельности организаций.