Синоптики предупредили москвичей об ухудшении видимости из‑за тумана в четверг
РИАМО — 14 дек. Вечером в четверг в столице ожидается туман,
РИАМО — 14 дек. Вечером в четверг в столице ожидается туман,
«Сегодня в Москве пройдет кратковременный мокрый снег, вечером возможен туман с ухудшением видимости до 400−600 метров», — говорится в сообщении.
Как уточнил дежурный синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец, в течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с
Температура в столице сегодня ноль — плюс 2 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов.
«При этом атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба», — добавил Тишковец.