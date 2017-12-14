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10:46 (мск), источник: РИАМО

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении видимости из‑за тумана в четверг

РИАМО — 14 дек. Вечером в четверг в столице ожидается туман, из-за которого видимость ухудшится до 400−600 метров, сообщается в Instagram-аккаунте центра погоды «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 41% 749 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Николай Корешков / РИАМО

«Сегодня в Москве пройдет кратковременный мокрый снег, вечером возможен туман с ухудшением видимости до 400−600 метров», — говорится в сообщении.

Как уточнил дежурный синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец, в течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, поэтому будет облачно, пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду.

Температура в столице сегодня ноль — плюс 2 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов.
Евгений Тишковец
Дежурный синоптик «Фобоса»

«При этом атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба», — добавил Тишковец.

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