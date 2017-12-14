Синоптики предупредили москвичей об ухудшении видимости из‑за тумана в четверг

«Сегодня в Москве пройдет кратковременный мокрый снег, вечером возможен туман с ухудшением видимости до 400−600 метров», — говорится в сообщении.

Как уточнил дежурный синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец, в течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, поэтому будет облачно, пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду.