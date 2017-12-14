Бесплатную лекцию о долевом строительстве проведут в Иркутске 16 декабря

Бесплатная лекция «Участие в долевом строительстве. Изменения 2017 года» пройдет 16 декабря в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске. Юристы проинформируют слушателей о том, как не стать обманутыми дольщиками и как защитить свои права в суде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов мероприятия.