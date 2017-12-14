Бесплатную лекцию о долевом строительстве проведут в Иркутске 16 декабря
Юристы расскажут слушателям о том, как не стать обманутыми дольщиками.
Юристы расскажут слушателям о том, как не стать обманутыми дольщиками.
Бесплатная лекция «Участие в долевом строительстве. Изменения 2017 года» пройдет 16 декабря в библиотеке им. И. И.
На лекции можно будет узнать об общих положениях федерального законодательства в сфере долевого строительства с учетом изменений 2017 года, о заключении договора долевого участия (важные моменты, на которые нужно обратить внимание, уловки застройщиков), правах дольщиков во время строительства, правилах приемки квартиры, разрешении конфликтов (способы урегулирования споров, отказ от договора долевого участия).
Информацию о лекции можно получить по телефону: