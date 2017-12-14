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12:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бесплатную лекцию о долевом строительстве проведут в Иркутске 16 декабря

Юристы расскажут слушателям о том, как не стать обманутыми дольщиками.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бесплатная лекция «Участие в долевом строительстве. Изменения 2017 года» пройдет 16 декабря в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске. Юристы проинформируют слушателей о том, как не стать обманутыми дольщиками и как защитить свои права в суде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов мероприятия.

На лекции можно будет узнать об общих положениях федерального законодательства в сфере долевого строительства с учетом изменений 2017 года, о заключении договора долевого участия (важные моменты, на которые нужно обратить внимание, уловки застройщиков), правах дольщиков во время строительства, правилах приемки квартиры, разрешении конфликтов (способы урегулирования споров, отказ от договора долевого участия).

Информацию о лекции можно получить по телефону: 8 (3952) 97−16−18.

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