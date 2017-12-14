Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На летевшем в Екатеринбург самолете произошла разгерметизация
Названа самая пьющая страна Европы
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Власти Крыма отреагировали на слова посла США о полуострове
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Стало известно, что нашли рядом с телом Марии Политовой - СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Бондарчук, Андреева и Рудковская повеселились на вечеринке
Ника Белоцерковская разводится с мужем
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Путин вместе с Ротенбергом снимался в кино в 70-х
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12:02 (мск), источник: Восток Медиа

В 2018 году для дальневосточников будет действовать единый авиатариф

Он распространяется только на пассажирские перевозки в экономклассе.

Источник: Восток Медиа

Жители Дальнего Востока смогут летать по фиксированной и невысокой цене в Москву (а через неё — в десятки городов и стран мира) и в следующем году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инициатива Аэрофлота, национального перевозчика, впервые реализованная в 2015 году, получила поддержку президента Владимира Путина и помогла уже сотням тысяч дальневосточников увидеть самые разные уголки страны и мира.

Многие жители Камчатки теперь могут планировать свои путешествия в отпуск и на праздники заранее, не рискуя опустошить бюджет ценой билетов. Так, Валентина Назарова из Эссо с семьёй отправится в столицу в новогодние каникулы. Она поинтересовалась, будет ли у неё такая же возможность в следующем году.

«Масштабы программы постоянно растут. Программа является важным инструментом обеспечения транспортной доступности удалённых и стратегически важных регионов страны. Мы намерены работать по ней и в 2018 году. При этом ожидаем, что тенденция роста сохранится», — рассказали в пресс-службе национального перевозчика.

Сегодня программа единых тарифов с фиксированной ценой, действующей в течение года без сезонных колебаний, распространяется по пяти направлениям с Дальнего Востока и обратно. Так, «плоские тарифы» действуют на рейсах в Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, а в центральной части России — в Калининград и Симферополь.

«Плоские тарифы» распространяются только на пассажирские перевозки в экономическом классе обслуживания. Купить билет может любой желающий — возрастных ограничений нет. Стоимость перелета «туда — обратно» на дальневосточных направлениях составляет 22 тысячи рублей, в один конец — 13 тысяч 200 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморские врачи опасаются за жизнь пациентов из-за неисправности машин
Отдыхаем хорошо: на какие деньги празднуют Новый год в Хабаровском крае
Олимпиада и немного о личном: что расскажет Путин журналистам
Cуд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Минтранс анонсировал подписание меморандума о полетах в Египет
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Максим Галкин показал, как проходит утро с детьми Милый ролик растрогал пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь