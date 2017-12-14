В 2018 году для дальневосточников будет действовать единый авиатариф
Он распространяется только на пассажирские перевозки в экономклассе.
Он распространяется только на пассажирские перевозки в экономклассе.
Жители Дальнего Востока смогут летать по фиксированной и невысокой цене в Москву (а через неё — в десятки городов и стран мира) и в следующем году, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Многие жители Камчатки теперь могут планировать свои путешествия в отпуск и на праздники заранее, не рискуя опустошить бюджет ценой билетов. Так, Валентина Назарова из Эссо с семьёй отправится в столицу в новогодние каникулы. Она поинтересовалась, будет ли у неё такая же возможность в следующем году.
«Масштабы программы постоянно растут. Программа является важным инструментом обеспечения транспортной доступности удалённых и стратегически важных регионов страны. Мы намерены работать по ней и в 2018 году. При этом ожидаем, что тенденция роста сохранится», — рассказали в
«Плоские тарифы» распространяются только на пассажирские перевозки в экономическом классе обслуживания. Купить билет может любой желающий — возрастных ограничений нет. Стоимость перелета «туда — обратно» на дальневосточных направлениях составляет 22 тысячи рублей, в один конец — 13 тысяч 200 рублей.