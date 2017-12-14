В 2018 году для дальневосточников будет действовать единый авиатариф

Источник: Восток Медиа

Жители Дальнего Востока смогут летать по фиксированной и невысокой цене в Москву (а через неё — в десятки городов и стран мира) и в следующем году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инициатива Аэрофлота, национального перевозчика, впервые реализованная в 2015 году, получила поддержку президента Владимира Путина и помогла уже сотням тысяч дальневосточников увидеть самые разные уголки страны и мира.

Многие жители Камчатки теперь могут планировать свои путешествия в отпуск и на праздники заранее, не рискуя опустошить бюджет ценой билетов. Так, Валентина Назарова из Эссо с семьёй отправится в столицу в новогодние каникулы. Она поинтересовалась, будет ли у неё такая же возможность в следующем году.

«Масштабы программы постоянно растут. Программа является важным инструментом обеспечения транспортной доступности удалённых и стратегически важных регионов страны. Мы намерены работать по ней и в 2018 году. При этом ожидаем, что тенденция роста сохранится», — рассказали в пресс-службе национального перевозчика.

Сегодня программа единых тарифов с фиксированной ценой, действующей в течение года без сезонных колебаний, распространяется по пяти направлениям с Дальнего Востока и обратно. Так, «плоские тарифы» действуют на рейсах в Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, а в центральной части России — в Калининград и Симферополь.