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11:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Белухи Приморского океанариума прервали отпуск, так как заскучали по зрителям

Демонстрация навыков морских млекопитающих в океанариуме снова проводится с участием этих животных.

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Белухи Приморского океанариума не захотели долго отдыхать: находясь в отпуске, они заскучали по своим зрителям и сами попросились вернуться в программу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.

Тренеры специально давали время белухам на отдых с 10 декабря 2017 года, и на это отводилось две недели. Однако животные не захотели долгого перерыва и уже в минувший вторник стали проситься в то время, в которое они привыкли демонстрировать навыки, выпустить их на арену дельфинария.

Собственно, это и произошло на радость посетителям Приморского океанариума, которые даже не хотели верить, что любимых животных какое-то время не будет в «публичной сфере». Теперь белухи будут разучивать новые элементы демонстрации параллельно с закреплением «старых» навыков.

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