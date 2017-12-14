Белухи Приморского океанариума прервали отпуск, так как заскучали по зрителям
Демонстрация навыков морских млекопитающих в океанариуме снова проводится с участием этих животных.
Демонстрация навыков морских млекопитающих в океанариуме снова проводится с участием этих животных.
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
Белухи Приморского океанариума не захотели долго отдыхать: находясь в отпуске, они заскучали по своим зрителям и сами попросились вернуться в программу, сообщили ИА PrimaMedia в
Тренеры специально давали время белухам на отдых с 10 декабря 2017 года, и на это отводилось две недели. Однако животные не захотели долгого перерыва и уже в минувший вторник стали проситься в то время, в которое они привыкли демонстрировать навыки, выпустить их на арену дельфинария.
Собственно, это и произошло на радость посетителям Приморского океанариума, которые даже не хотели верить, что любимых животных