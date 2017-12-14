Белухи Приморского океанариума прервали отпуск, так как заскучали по зрителям

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Белухи Приморского океанариума не захотели долго отдыхать: находясь в отпуске, они заскучали по своим зрителям и сами попросились вернуться в программу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.

Тренеры специально давали время белухам на отдых с 10 декабря 2017 года, и на это отводилось две недели. Однако животные не захотели долгого перерыва и уже в минувший вторник стали проситься в то время, в которое они привыкли демонстрировать навыки, выпустить их на арену дельфинария.