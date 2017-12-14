В Нижнем Тагиле появятся памятники пионерам, Ленину и Сталину
Весной начнётся реставрация бетонных скульптур и бюстов.
Весной начнётся реставрация бетонных скульптур и бюстов.
В Свердловской области в Пионерском сквере города Нижнего Тагила появятся шесть новых памятников пионерам, шахтёру и бюсты руководителей советского государства Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Памятники были созданы в 50-е годы прошлого столетия и хранятся в городском музее изобразительных искусств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщают местные издания, восстановлением памятников и бюстов займётся весной 2018 года реставратор городской монументальной скульптуры Владимир Бекетов. Ранее памятники пионерам находились в пионерских лагерях, бюст Ленину во дворе училища № 104, скульптура шахтёра на территории шахты «Магнетитовая», а бюст Сталину будет выкуплен из частной коллекции тагильчанина, сообщает издание «Все новости».
Напомним, что ранее в 2015 году с инициативой установки памятника Иосифу Сталину в Екатеринбурге выступил свердловский обком КПРФ. Соответствующие запросы были отправлены в мэрию города и областное правительство. Представители партии просили предоставить любое место для установки памятника, который они намеревались изготовить за свой счёт. Однако дальше декларации о намерениях дело не пошло.
Отметим, что упоминание в новостях Свердловской области и Екатеринбурга имени главнокомандующего и руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны Иосифа Сталина вызывает в социальных сетях жаркие споры и противоречивые оценки. Это произошло после того как стало известно, что в одном из гипермаркетов Екатеринбурга появились в продаже праздничные новогодние полиэтиленовые пакеты с изображением Иосифа Сталина. Не менее жаркая полемика в соцсетях возникла после того, как в одной сети книжных магазинов города появились в продаже настенные календари на 2018 год с его изображением.