В Нижнем Тагиле появятся памятники пионерам, Ленину и Сталину

В Свердловской области в Пионерском сквере города Нижнего Тагила появятся шесть новых памятников пионерам, шахтёру и бюсты руководителей советского государства Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Памятники были созданы в 50-е годы прошлого столетия и хранятся в городском музее изобразительных искусств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают местные издания, восстановлением памятников и бюстов займётся весной 2018 года реставратор городской монументальной скульптуры Владимир Бекетов. Ранее памятники пионерам находились в пионерских лагерях, бюст Ленину во дворе училища № 104, скульптура шахтёра на территории шахты «Магнетитовая», а бюст Сталину будет выкуплен из частной коллекции тагильчанина, сообщает издание «Все новости».

Напомним, что ранее в 2015 году с инициативой установки памятника Иосифу Сталину в Екатеринбурге выступил свердловский обком КПРФ. Соответствующие запросы были отправлены в мэрию города и областное правительство. Представители партии просили предоставить любое место для установки памятника, который они намеревались изготовить за свой счёт. Однако дальше декларации о намерениях дело не пошло.