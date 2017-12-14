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17:44 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде 2 февраля будет грандиозный фейерверк

В рамках празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде состоится множество мероприятий, но в этот раз волгоградцы увидят и масштабный фейерверк возле музея-заповедника «Сталинградская битва».

Сообщается, что 2 февраля в небо будет выпущено более 5000 фейерверков, а продолжаться сам салют будет 10 минут.

Стоить это удовольствие, согласно сайту госзакупок, будет 1,5 млн рублей.

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