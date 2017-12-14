Алматинец пожаловался на водопроводную воду с известью

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«После нагревания воды с помощью газового бойлера в воде остается странный осадок. Естественно, подобными хлопьями обрастают трубы и детали бытовой техники», — жалуется Николай Е., хозяин одного из домов в микрорайоне Айгерим-1.

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Раз в неделю ему приходится чистить фильтры от такого мусора, который оставляет вода, говорит Николай, однако эти меры не спасают — через неделю прочистка предстоит снова.

«После кипячения в чайнике остается слой белого налета, такой же налет быстро нарастает на смесителях. Даже после того, как вода немного отстоится, при нагревании все равно остается осадок, внешне напоминающий известь. При нажатии эти “камни” крошатся», — демонстрирует хозяин дома.