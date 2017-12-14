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11:47 (мск), источник: Newslab.ru

Победителю квиза о Енисейске вручили уникальный подарок

Жители края проявляют особый интерес к городу накануне его 400-летия.

Уникальная книга о Енисейске, которую мог получить любой участник квиза интернет-газеты Newslab, нашла своего обладателя. Главный приз достался красноярке Екатерине Дмитриенко.

С 4 по 10 декабря на сайте читатели отвечали на вопросы о прошлом и настоящем сибирского города с богатейшей историей и делились результами с хештегом #квизЕнисейск в социальной сети «Вконтакте». 11 декабря среди всех участников была выбрана победительница, которая сегодня забрала свой приз в редакции.

Отметим, Енисейск — город с богатейшей историей, почти в первозданном виде сохранивший сибирскую архитектуру 18−19 веков. Он известен далеко за пределами Красноярского края — ежегодно сюда приезжают как туристы со всех регионов страны, так и иностранцы. В 2019 году Енисейск отпразднует свое 400-летие, поэтому жители региона и страны проявляют особый интерес к истории и культуре города и Сибири в целом.

Так, до 18 января 2018 года в культурно-историческом центре «Успенский» на территории Успенского мужского монастыря в п. Удачный (ул. Лесная 55а/3) красноярцы и гости города могут посетить бесплатную выставку «Енисейск — история в веках». Экспозиция посвящена 400-летнему юбилею города. Среди них — уникальные предметы, в том числе эксклюзивная экспозиция открыток-фотографий города Енисейска 1903 года, коллекция картин на тему енисейских храмов, графика, фотографии современного Енисейска, визуальные проекты студии «Проектмаркетинг+1».

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