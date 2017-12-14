Победителю квиза о Енисейске вручили уникальный подарок

С 4 по 10 декабря на сайте читатели отвечали на вопросы о прошлом и настоящем сибирского города с богатейшей историей и делились результами с хештегом #квизЕнисейск в социальной сети «Вконтакте». 11 декабря среди всех участников была выбрана победительница, которая сегодня забрала свой приз в редакции.

Отметим, Енисейск — город с богатейшей историей, почти в первозданном виде сохранивший сибирскую архитектуру 18−19 веков. Он известен далеко за пределами Красноярского края — ежегодно сюда приезжают как туристы со всех регионов страны, так и иностранцы. В 2019 году Енисейск отпразднует свое 400-летие, поэтому жители региона и страны проявляют особый интерес к истории и культуре города и Сибири в целом.