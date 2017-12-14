Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря, ИА УралПолит.Ru. Более пяти рейсов на прилет и на вылет задерживаются в четверг в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря, ИА УралПолит.Ru. Более пяти рейсов на прилет и на вылет задерживаются в четверг в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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Также запаздывает самолет из Томска. Вместо 18.40 его ждут в 19.25.
Пассажирам, желающим отдохнуть в Объединенных арабских Эмиратах, придется немного поскучать в Кольцово. Их совмещенный рейс иностранных авиакомпаний, который должен был подняться в воздух в 16.30, задержится на 25 минут.
Кроме того, не вовремя взлетят еще три самолета — в Краснодар (запланированный вылет в 13.35), Баку (13.15) и московское Домодедово (18.40). Задержки составляют от получаса до 2 часов 45 минут.