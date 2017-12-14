Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга

По данным онлайн-табло аэропорта, «рекордсменом» в этом списке стал рейс из Липецка. Он должен был прибыть в Кольцово еще в 3.30 по местному времени. Он задерживается более, чем на 10 часов. Прилет ожидается в 14.15.

Также запаздывает самолет из Томска. Вместо 18.40 его ждут в 19.25.

Пассажирам, желающим отдохнуть в Объединенных арабских Эмиратах, придется немного поскучать в Кольцово. Их совмещенный рейс иностранных авиакомпаний, который должен был подняться в воздух в 16.30, задержится на 25 минут.