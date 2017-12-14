Злостный неплательщик алиментов сделал дочери подарок на 750 тысяч.

Мужчина не платил алименты с 2006 года. Все то время чебаркулец скрывался, и даже объявление в розыск не подействовало. К ноябрю 2016-го его дочери исполнилось 18 лет, а долг вырос до 748 тысяч рублей.

Приставы рассылали запросы в разные банки и, наконец, один из них подтвердил наличие счета у интересующего судебных исполнителей лица и денег на нем. Суммы от 20 до 60 тысяч со счета списывались несколько месяцев, всего было перечислено 150 тысяч рублей задолженности по алиментам. А в декабре приставы обнаружили еще один счет неплательщика — на 472 тысячи рублей. Деньги тут же заблокировали. Когда мужчина обнаружил это, то объяснил, что теперь он официально трудоустроен в крупном добывающем холдинге и сможет полностью погасить долг. Оставшиеся 128 тысяч были выплачены им через неделю.