Температурный рекорд 80-летней давности побит в Ростове-на-Дону

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, абсолютный максимум дневной температуры воздуха за последние 80 лет — плюс 11,3 градуса Цельсия — зафиксирован в Ростове 12 декабря.

В 1937 году в этот день в донской столице температура воздуха составила плюс 8,8 градусов.