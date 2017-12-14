Температурный рекорд 80-летней давности побит в Ростове-на-Дону
Температурный рекорд 80-летней давности побит в донской столице.
Температурный рекорд 80-летней давности побит в донской столице.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
В 1937 году в этот день в донской столице температура воздуха составила плюс 8,8 градусов.
13 декабря 2017 года в Ростове потеплело до плюс 12 градусов, что также является рекордом дня. Ранее максимум температуры воздуха в этот день был зафиксирован в 2014 году. Он составил плюс 10 градусов Цельсия.