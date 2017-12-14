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15:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Температурный рекорд 80-летней давности побит в Ростове-на-Дону

Температурный рекорд 80-летней давности побит в донской столице.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, абсолютный максимум дневной температуры воздуха за последние 80 лет — плюс 11,3 градуса Цельсия — зафиксирован в Ростове 12 декабря.

В 1937 году в этот день в донской столице температура воздуха составила плюс 8,8 градусов.

13 декабря 2017 года в Ростове потеплело до плюс 12 градусов, что также является рекордом дня. Ранее максимум температуры воздуха в этот день был зафиксирован в 2014 году. Он составил плюс 10 градусов Цельсия.

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