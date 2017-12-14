15 декабря в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 14 декабря). 15 декабря в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в жилых домах и зданиях Вахитовского, Приволжского и Советского районов города.

В ряде домов Вахитовского района электричества не будет в разные временные промежутки. Так, с 8.00 до 10.00 свет отключат по адресу: ул. Николаева, 5. С 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Волкова, 11, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 39.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в домах поселка Азамат Приволжского района на улице Можжевеловая.

Во второй половине дня с 13.00 до 17.00 свет отключат в поселках Борисково и Калиновский по адресам: ул. Авангардная, 58, 62 (корп.1, 2, 3, 4), 66, 68 (д/с № 320), ул. Кулагина, 2 (школа № 114), а также в домах частного сектора по улицам Авангардная, Грунтовая, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Сормовский пер., Тюменская, Сормовский пер., Школьная.

С 9.00 до 18.00 обесточат ряд домов поселка Вознесение в Советском районе по улицам: Заречная, Полевая, 2-я Полевая, Профсоюзная.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского и Советского районов.