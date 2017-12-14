#новогоднийнастрой: на Кубани лепят землевиков
Подготовка к Новому году продолжается, до праздника — всего 18 дней. И каждый готовится к нему
Подготовка к Новому году продолжается, до праздника — всего 18 дней. И каждый готовится к нему
Если в Сибири, например, сейчас лепят снеговиков, то в Краснодарском крае энтузиасты создают землевиков. Именно так компания друзей назвала серию своих фигур, вылепленных из земли.
Весь процесс создания этих необычных новогодних персонажей сфотографировали, а потом выложили в социальные сети. С каждым днем этот фотоотчет собирает все больше лайков.