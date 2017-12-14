Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Навальный похвалил Собчак за вопрос Путину
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Канадский дом Меган Маркл выставлен на продажу
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8Суперлуние-2017
17:08 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

#новогоднийнастрой: на Кубани лепят землевиков

Подготовка к Новому году продолжается, до праздника — всего 18 дней. И каждый готовится к нему по-своему.

Если в Сибири, например, сейчас лепят снеговиков, то в Краснодарском крае энтузиасты создают землевиков. Именно так компания друзей назвала серию своих фигур, вылепленных из земли.

Весь процесс создания этих необычных новогодних персонажей сфотографировали, а потом выложили в социальные сети. С каждым днем этот фотоотчет собирает все больше лайков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ревнивый муж-психолог вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Путин прокомментировал неявку Сечина в суд над Улюкаевым
Путин пообещал увеличить расходы на здравоохранение
Трамп, Сирия и Украина: основные темы пресс-конференции Путина
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Роскомнадзор запретил ссылаться на «Открытую Россию»
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь