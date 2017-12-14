Приморские врачи опасаются за жизнь пациентов из-за неисправности машин

В редакцию РИА «Восток-Медиа» поступило обращение от работников и пациентов КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Партизанска». Они попросили помочь разобраться в ситуации, сложившейся из-за поломки специализированных машин. По свидетельствам очевидцев, сразу в нескольких автомобилях вышла из строя система отопления, поэтому перевозка больных, да и сама работа медицинского персонала, оказалась под угрозой.

По словам сотрудников, проблемы с машинами начались ещё прошлой зимой. Врачи скорой помощи уверяют, что в нескольких автомобилях вышел из строя так называемый котёл для прогрева той части салона, в которой находятся пациенты. Оперативно починить поломку не удалось, поэтому вся задача по обогреву легла на штатные печки, установленные в кабине водителя. Но со временем и эти нагревательные приборы стали выходить из строя. С наступлением холодов ситуация стала практически критической. По словам работников СМП, в одном из спецавтомобилей риску подвергаются не только пациенты, но и вся бригада.

В машине, осуществляющей транспортировку больных, попросту замерзают медицинские приборы и лекарства. Врачи сетуют, что уже ни один раз выходил из строя глюкометр, а колбы с жидкостью превращаются в заледеневшую субстанцию. Буквально накануне специалистам пришлось перевозить в Находку в холодном салоне беременную женщину. Нередки случаи транспортировки больных и на более дальние расстояния, например во Владивосток. Сотрудники подстанции уверены, что проводить осмотр и оказывать реанимационные действия в таких условиях практически невозможно.

По нормам СанПиНа оптимальная рабочая температура в машине скорой помощи должна составлять 18 градусов Цельсия. В зависимости от времени года эта цифра может колебаться на 5 градусов. Замер производится в трёх центральных точках: пол, поверхность настилов и непосредственно рабочее место врача. Согласно измерениям одной из бригад, за полдня работы салон машины прогрелся только до + 4. Свои наблюдения и претензию работники организации поспешили в письменной форме передать главному врачу, однако до настоящего момента ремонт машины так и не был произведён. Примечательно, что с наступлением зимы среднесуточная температура в Партизанске составляет от — 13 до — 22 градусов.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства, в распоряжении станции скорой помощи находятся 5 машин — Ford и ГАЗ. По свидетельствам очевидцев, проблемы с отоплением наблюдаются в четырёх из них. Перепады подачи тепла отсутствуют лишь в недавно выделенной «Газели». В качестве резервного автомобиля на подстанции есть ещё Nissan Vanette, оборудованный для работы лишь частично. Медперсонал поделился, что взамен холодной кареты скорой помощи им предложили работать на этом микроавтобусе. При этом носилки для больных в салоне располагаются прямо на полу, а место одного из врачей даже не оснащено ремнями безопасности.

Для автомобилей станции скорой помощи есть тёплый гараж, рассчитанный на 4 транспортных средства. Для пятого авто этим летом был построен отдельный бокс, однако отопление в нём по каким-то причинам не провели. Один день помещение пытались обогревать с помощью калориферов, но из-за нарушения техники пожарной безопасности пришлось отказаться и от этого. В итоге один автомобиль, в котором и так проблемы с обогревом, выезжает на вызов к пациентам «в условиях крайнего Севера».

Помимо проблем с автомобилями, сотрудники скорой помощи пожаловались и на отсутствие «обмундирования». Работники ведомства сетуют, что по договору, подписанному с организацией, им ежегодно положена спецодежда: летняя и зимняя. Однако, по словам собеседников агентства, утеплённую форму приходится приобретать за собственные деньги, а летний комплект получили всего один раз за несколько лет работы.

Информация о плачевном состоянии автопарка станции скорой помощи Партизанска уже передана в краевую администрацию. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова отметила, что вопрос взял на контроль вице-губернатор Павел Серебряков. Собеседница заметила, что информация о поломках подтвердилась, но лишь частично. Причём неисправный автомобиль уже отправили в ремонт.

В свою очередь вице-губернатор Серебряков, курирующий вопросы здравоохранения, на личной странице в соцсетях прокомментировал ситуацию так: «В Приморском крае услуги скорой медицинской помощи оказываются 31 организацией. В эксплуатации постоянно находится более 250 реанимобилей различных медицинских классов и проходимости. Автопарк ежегодно обновляется. В 2017 году в рамках обновления мы получаем 18 реанимобилей по различным программам Минпромторга и Минздрава. Сигнал о проблемах с обогревом одной машины скорой помощи в Партизанске находится на контроле. В автомобиле сломалась система обогрева. В данной машине две печки. Одна сломалась, вторая работает, но полностью не “вытягивает” температурный режим. Оперативно устранить проблему во Владивостоке не смогли, в настоящее время система отправляется на ремонт в другой регион. Для автомобилей службы скорой помощи в Партизанске есть теплый гараж и соответствующие условия обслуживания. Но я еще раз попросил департамент проверить ситуацию на месте».