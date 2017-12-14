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10:48 (мск), источник: ivbg.ru

Петербуржцы и жители области наблюдали в небе метеорный поток Геминиды

Жители Петербурга и Ленобласти делятся в соцсетях фотографиями и видео мощного звездопада, который накануне можно было наблюдать в небе над городом.

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Ранее NASA предупреждало, что в ночь на 14 декабря жители Земли смогут увидеть метеорный поток Геминиды. Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. Он связан с тем, что Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.

Звездопад можно наблюдать в первой половине декабря. Самые яркие метеоры в безоблачном небе и с условием хорошей погоды можно увидеть невооруженным взглядом.

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