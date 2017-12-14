Петербуржцы и жители области наблюдали в небе метеорный поток Геминиды

Ранее NASA предупреждало, что в ночь на 14 декабря жители Земли смогут увидеть метеорный поток Геминиды. Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. Он связан с тем, что Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.