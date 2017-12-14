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10:45 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже станет на одно общежитие меньше

Общежитие на улице Шишкова изменит свой статус. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: 36on.ru
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Соответствующий документ, подписанный главой Воронежа Александром Гусевым, был опубликован на портале мэрии 8 декабря. Теперь жильцы бывшего общежития смогут приватизировать жилплощадь, а также выбрать управляющую компанию. Точный адрес здания — улица Шишкова, 4а.

К слову, за последний осенний месяц статуса «общежитие» лишили 12 воронежских зданий. Контролировать исполнение декабрьского постановления будет заместитель мэра по городскому хозяйству Вадим Кстенин.

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В Воронеже станет на одно общежитие меньше
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