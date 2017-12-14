Жилой дом времен Сталина оказался объектом культурного наследия
Дом Сахаротреста полностью сохранил свою первоначальную планировочную структуру.
Дом Сахаротреста полностью сохранил свою первоначальную планировочную структуру.
Многоквартирный жилой дом кооператива «Сахаротрест» получил статус выявленного объекта культурного наследия города Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.
«Дом Сахаротреста ценен именно тем, что полностью сохранил свою первоначальную
Здание проектировал архитектор Освальд Стапран. Центром архитектурной композиции дома является шестиэтажная башня с панорамным остеклением и большими балконами. В 1930-х годах там жили иностранные специалисты, приглашенные в СССР для развития сахарного производства/
Конструктивизм как направление в изобразительном искусстве, архитектуре и фотографии зародился в СССР в 1920-х — начале 1930-х годов. Этот стиль характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Среди ярких примеров конструктивизма — здание газеты «Известия» и Дом Наркомфина.