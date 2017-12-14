Жилой дом времен Сталина оказался объектом культурного наследия

Многоквартирный жилой дом кооператива «Сахаротрест» получил статус выявленного объекта культурного наследия города Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«Дом Сахаротреста ценен именно тем, что полностью сохранил свою первоначальную объемно-пространственную, планировочную структуру, а также архитектурно-композиционные решения, характерные для построек в стиле конструктивизма», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание проектировал архитектор Освальд Стапран. Центром архитектурной композиции дома является шестиэтажная башня с панорамным остеклением и большими балконами. В 1930-х годах там жили иностранные специалисты, приглашенные в СССР для развития сахарного производства/