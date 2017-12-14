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15:01 (мск), источник: Tengrinews

Пожилого артиста депортируют в РФ после снятия с рейса в Актау

Абдугапара Алишева, ночевавшего на вокзале в Алматы, депортируют в Россию после того, как он был снят с рейса Актау — Минеральные Воды из-за отсутствия миграционной карты, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

Источник: Tengrinews
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Как рассказала художница Салтанат Ташимова, помогавшая старику, 11 декабря его проводили в аэропорту Алматы, откуда он вылетел в Актау. Там Алишев должен был пересесть на другой рейс и добраться сначала до Минеральных Вод, а оттуда — в родной Нальчик.

Однако не обошлось без новых приключений. 80-летнего гражданина РФ сняли с рейса.

«11 декабря 2017 года в международном аэропорту Актау сотрудниками пограничной службы КНБ РК из-за отсутствия миграционной карточки с рейса Актау — Минеральные Воды был снят гражданин Российской Федерации Алишев Абдугапар 1937 года рождения и актом передан в управление миграционной службы ДВД Мангистауской области для дальнейшего процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По словам Ташимовой, прибыв в Казахстан, дедушка не задался вопросом о необходимости оформить свое пребывание на территории другого государства. Тем самым Алишев нарушил правила пребывания иностранцев в РК. Вместе с тем решением административного суда Актау, рассмотревшего административный материл согласно диспозиции части 2 статьи 517 КоАП РК, было принято решение депортировать Абдугапара Алишева в Россию.

«Согласно постановлению суда в отношении гражданина Алишева Абдугапара, было принято решение об административном выдворении за пределы Республики Казахстан. В связи с этим миграционной службой был установлен срок выезда из Республики Казахстан. Так как рейс из Актау в направлении Минеральных Вод совершается два раза в неделю, гражданин Алишев покинет территорию Республики Казахстан в ближайшие дни», — проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время управлением миграционной службы Алишев размещен в одной из гостиниц Актау.

Ранее история бывшего артиста из Кабардино-Балкарии, ночующего на вокзале в Алматы, потрясла Казнет. Оказалось, что он отправился искать родственников на Таймырский полуостров, а затем оказался в Алматы, где когда-то провел молодость. Возле ГАТОБа на него наткнулась художница Салтанат Ташимова.

Как оказалось, он тоже человек творческий — композитор, писатель, немного художник и историк, работал над расшифровкой древних надписей с помощью тюркских рун. В 60−70 годы, по его словам, какое-то время он работал в Алматинском театре оперы и балета балеруном. Оказалось, что у старика случаются кратковременные провалы памяти.

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