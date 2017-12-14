Пожилого артиста депортируют в РФ после снятия с рейса в Актау
Абдугапара Алишева, ночевавшего на вокзале в Алматы, депортируют в Россию после того, как он был снят с рейса Актау — Минеральные Воды
Абдугапара Алишева, ночевавшего на вокзале в Алматы, депортируют в Россию после того, как он был снят с рейса Актау — Минеральные Воды
Как рассказала художница Салтанат Ташимова, помогавшая старику, 11 декабря его проводили в аэропорту Алматы, откуда он вылетел в Актау. Там Алишев должен был пересесть на другой рейс и добраться сначала до Минеральных Вод, а оттуда — в родной Нальчик.
Однако не обошлось без новых приключений. 80-летнего гражданина РФ сняли с рейса.
«11 декабря 2017 года в международном аэропорту Актау сотрудниками пограничной службы КНБ РК
По словам Ташимовой, прибыв в Казахстан, дедушка не задался вопросом о необходимости оформить свое пребывание на территории другого государства. Тем самым Алишев нарушил правила пребывания иностранцев в РК. Вместе с тем решением административного суда Актау, рассмотревшего административный материл согласно диспозиции части 2 статьи 517 КоАП РК, было принято решение депортировать Абдугапара Алишева в Россию.
«Согласно постановлению суда в отношении гражданина Алишева Абдугапара, было принято решение об административном выдворении за пределы Республики Казахстан. В связи с этим миграционной службой был установлен срок выезда из Республики Казахстан. Так как рейс из Актау в направлении Минеральных Вод совершается два раза в неделю, гражданин Алишев покинет территорию Республики Казахстан в ближайшие дни», — проинформировали в
Согласно предоставленной информации, в настоящее время управлением миграционной службы Алишев размещен в одной из гостиниц Актау.
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