В Волгоградской области семь детей в коллективе заболели гепатитом А

С начала года в области было зарегистрировано 94 случая заболевания. Показатель заболеваемости ОГА в Волгоградской области за 11 месяцев 2017 составил 3,71 на 100 тысяч населения и это ниже, чем в среднем по России.

Большинство заболевших — взрослые люди (69% всех случаев). И в основном подверглись инфекции городские жители. Вспышки фиксировались в виде спорадических случаев, семейные очаги и один очаг — в закрытом коллективе, где заразились сразу восемь человек, причем семеро из них — дети.