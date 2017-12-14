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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области семь детей в коллективе заболели гепатитом А

В Волгоградской области снижается уровень заболеваемости таким страшным недугом, как гепатит А. Эту хорошую новость «КП-Волгоград» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала года в области было зарегистрировано 94 случая заболевания. Показатель заболеваемости ОГА в Волгоградской области за 11 месяцев 2017 составил 3,71 на 100 тысяч населения и это ниже, чем в среднем по России.

Большинство заболевших — взрослые люди (69% всех случаев). И в основном подверглись инфекции городские жители. Вспышки фиксировались в виде спорадических случаев, семейные очаги и один очаг — в закрытом коллективе, где заразились сразу восемь человек, причем семеро из них — дети.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что Hepatovirus устойчив во внешней среде: при комнатной температуре он сохраняет инфекционные свойства от нескольких недель до 1 месяца. Единственным источником вируса является человек.

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