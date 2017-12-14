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13:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском открыли обновленную площадь

В 18 микрорайоне города Волжского строители завершили благоустройство площади: вымостили территорию тротуарной плиткой, установили скамейки, урны и вазоны, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, озеленили липами, кленами и хвойными деревьями. По этому случаю накануне здесь был устроен яркий праздник.

В мероприятии приняли участие глава города Игорь Воронин, руководители структурных подразделений мэрии, депутаты, представители подрядчика, общественники и первостроители Волжского.

— Мы с вами доказали, как много мы можем сделать, если возьмёмся за работу сообща. Теперь важно сохранить этот уголок города и наполнить его содержанием — концертами, праздниками, встречами. Тогда и мир станет ярче, интереснее, радостнее. Огромная просьба к жителям: не останавливайтесь на достигнутом, приводите в порядок свои дворы, дома, подъезды. Будьте примером для молодёжи, пусть новые поколения волжан учатся заботиться о своём городе. А тем, кто принимал участие в преображении площади, огромное спасибо за созидание, за любовь к городу, — подчеркнул Игорь Воронин.

Первый концерт на этой площади дали творческие коллективы города.

Отметим, что работы по реконструкции территории проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Волжский Волгоградской области». В нее также вошли семь общественных территорий, включая внутридворовую. Их благоустройство запланировано на 2018−2022 годы.

На открытии площади в 18 микрорайоне директор подрядной организации «АС-Инжиниринг» Геннадий Суслов вручил руководителю ДК «ВГС» Ренату Стаценко сертификат качества: работы выполнены в срок и на совесть. Задача жителей — сохранить то, что сделано.

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