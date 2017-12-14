В Волжском открыли обновленную площадь

— Мы с вами доказали, как много мы можем сделать, если возьмёмся за работу сообща. Теперь важно сохранить этот уголок города и наполнить его содержанием — концертами, праздниками, встречами. Тогда и мир станет ярче, интереснее, радостнее. Огромная просьба к жителям: не останавливайтесь на достигнутом, приводите в порядок свои дворы, дома, подъезды. Будьте примером для молодёжи, пусть новые поколения волжан учатся заботиться о своём городе. А тем, кто принимал участие в преображении площади, огромное спасибо за созидание, за любовь к городу, — подчеркнул Игорь Воронин.