В Волжском открыли обновленную площадь

В мероприятии приняли участие глава города Игорь Воронин, руководители структурных подразделений мэрии, депутаты, представители подрядчика, общественники и первостроители Волжского.
— Мы с вами доказали, как много мы можем сделать, если возьмёмся за работу сообща. Теперь важно сохранить этот уголок города и наполнить его содержанием — концертами, праздниками, встречами. Тогда и мир станет ярче, интереснее, радостнее. Огромная просьба к жителям: не останавливайтесь на достигнутом, приводите в порядок свои дворы, дома, подъезды. Будьте примером для молодёжи, пусть новые поколения волжан учатся заботиться о своём городе. А тем, кто принимал участие в преображении площади, огромное спасибо за созидание, за любовь к городу, — подчеркнул Игорь Воронин.
Первый концерт на этой площади дали творческие коллективы города.
Отметим, что работы по реконструкции территории проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Волжский Волгоградской области». В нее также вошли семь общественных территорий, включая внутридворовую. Их благоустройство запланировано на 2018−2022 годы.
На открытии площади в 18 микрорайоне директор подрядной организации «АС-Инжиниринг» Геннадий Суслов вручил руководителю ДК «ВГС» Ренату Стаценко сертификат качества: работы выполнены в срок и на совесть. Задача жителей — сохранить то, что сделано.