А. Кузнецова: «Уроки семейного счастья» будут преподавать в рамках уже существующих дисциплин
Курс «Уроки семейного счастья» не будет выделен в школьной программе в отдельный предмет, а будет преподаваться в рамках уже существующих дисциплин.
Курс «Уроки семейного счастья» не будет выделен в школьной программе в отдельный предмет, а будет преподаваться в рамках уже существующих дисциплин.
Об этом в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
«Недавно мы вернулись из Северной Осетии, там по поручению главы региона была организована и запущена разработка курса “Уроки семейного счастья” с учетом региональных особенностей, на основе опыта, который сегодня имеется. Академия развития образования сейчас подготовила курс семьеведения, на основании которого планируется разработать курсы. Это не будет дополнительной нагрузкой, не будет дополнительных уроков и Единого государственного экзамена. Преподавание “Уроков семейного счастья” может быть рассмотрено в формате модулей в рамках существующих уже гуманитарных предметов», — сообщила А. Кузнецова.
Ранее СМИ сообщали о том, что министерство образования и науки России одобрило инициативу А. Кузнецовой по созданию в школах образовательного курса «Уроки семейного счастья».