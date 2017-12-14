А. Кузнецова: «Уроки семейного счастья» будут преподавать в рамках уже существующих дисциплин

«Недавно мы вернулись из Северной Осетии, там по поручению главы региона была организована и запущена разработка курса “Уроки семейного счастья” с учетом региональных особенностей, на основе опыта, который сегодня имеется. Академия развития образования сейчас подготовила курс семьеведения, на основании которого планируется разработать курсы. Это не будет дополнительной нагрузкой, не будет дополнительных уроков и Единого государственного экзамена. Преподавание “Уроков семейного счастья” может быть рассмотрено в формате модулей в рамках существующих уже гуманитарных предметов», — сообщила А. Кузнецова.