Завтра в Ростове дают старт новогодним празднествам

А 29 декабря ростовчан ждет театрализованное открытие городской новогодней елки около входа в парк им. М. Горького. В этом году там можно будет увидеть пиротехническое шоу. С 16 до 18 часов на Садовой с будут работать интерактивные площадки.

Как уточнили в мэрии Ростова, в новогоднюю ночь с 23.00 до 1.00 ночи на встрече Нового 2018 года у главной ёлки города Ростова будет организована концертная программа с участием городских творческих коллективов, а на светодиодном экране покажут трансляцию поздравления президента.