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13:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Завтра в Ростове дают старт новогодним празднествам

Ростов активно готовится к новогодним праздникам. Уже в пятницу в 11 часов Дед Мороз из Великого Устюга откроет череду культурно-массовых программ донской столицы. На встречу позвали более 600 школьников.

А 29 декабря ростовчан ждет театрализованное открытие городской новогодней елки около входа в парк им. М. Горького. В этом году там можно будет увидеть пиротехническое шоу. С 16 до 18 часов на Садовой с будут работать интерактивные площадки.

Как уточнили в мэрии Ростова, в новогоднюю ночь с 23.00 до 1.00 ночи на встрече Нового 2018 года у главной ёлки города Ростова будет организована концертная программа с участием городских творческих коллективов, а на светодиодном экране покажут трансляцию поздравления президента.

Всего с 25 декабря 2017 года по 13 января 2018 года у центральной елки города проведут около 50 новогодних мероприятий.

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