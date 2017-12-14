Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерт в Петербурге

В сентябре этого года британский певец Робби Уильямс должен был дать концерт в Северной столице. Все шло по графику, билеты раскупили, оборудование прошло таможню… И вдруг за день до шоу стало известно, что концерт отменяется.

Оказывается, плохо себя Уильямс почувствовал еще 2 сентября перед концертом в Цюрихе. Певец описывает симптомы просто: «разболелась голова, появились проблемы с дыханием». Певца осмотрел врач и сказал, что тот может продолжить тур. Однако и после выступления Робби чувствовал себя не очень. Перед визитом в Петербург и Москву, он отправился в Лондон для медобследования. Оно показало, что Робби не в порядке. В частности, в мозгу музыканта нашли нечто похожее на сгустки крови.