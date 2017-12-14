Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерт в Петербурге
Всему виной проблемы с дыханием.
Всему виной проблемы с дыханием.
В сентябре этого года британский певец Робби Уильямс должен был дать концерт в Северной столице. Все шло по графику, билеты раскупили, оборудование прошло таможню… И вдруг за день до шоу стало известно, что концерт отменяется.
Причина долгое время оставалась загадкой. Пока исполнитель песни Angel не дал интервью британскому таблоиду The Sun.
Оказывается, плохо себя Уильямс почувствовал еще 2 сентября перед концертом в Цюрихе. Певец описывает симптомы просто: «разболелась голова, появились проблемы с дыханием». Певца осмотрел врач и сказал, что тот может продолжить тур. Однако и после выступления Робби чувствовал себя не очень. Перед визитом в Петербург и Москву, он отправился в Лондон для медобследования. Оно показало, что Робби не в порядке. В частности, в мозгу музыканта нашли нечто похожее на сгустки крови.
«Я был направлен прямиком в отделение интенсивной терапии», — говорит певец.
В итоге концерты в России отменились. Приедет ли со своим шоу в наш город музыкант снова — пока неясно.