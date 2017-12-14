Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: МИД Китая объяснил Трампу, кто победил террористов в Сирии
На лице американца выросли грибы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Назван лучший по качеству жизни город России
Власти Крыма отреагировали на слова посла США о полуострове
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россиян лишили накопительных пенсий на годы вперед
Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
Стало известно, что нашли рядом с телом Марии Политовой - СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Рената Литвинова в ошейнике удивила поклонников (фото)
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Санврачи предостерегли воронежцев от покупки готовых блюд к новогоднему столу

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше питаться в праздники.

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области дали рекомендации по питанию в новогодние праздники в четверг, 14 декабря. Санврачи посоветовали жителям не покупать к столу готовые блюда, «какими бы вкусными и дешевыми они ни были».

Продукты надо выбирать только в проверенных магазинах и при наличии товарных ярлыков и этикеток — если продукцию расфасовали в магазине, то сотрудники по требованию покупателя обязаны показать этикетку завода-изготовителя. Нужно обращать внимание не только на дату изготовления и срок годности продукта, но и на соблюдение температурного режима в торговом зале. Сроки и режим хранения должны соблюдаться и после покупки, при хранении дома.

Алкоголь стоит покупать только в магазинах и винных отделах супермаркетов, причем отдавать предпочтение проверенным маркам. При выборе спиртного следует обращать внимание на наличие акцизной марки. Этикетки должны быть наклеены ровно.

— В канун Нового года резко увеличиваются объемы продаж алкогольной продукции. Этим пользуются недобросовестные подпольные производители и продавцы суррогатного алкоголя и активно выбрасывают на рынок поддельную продукцию. Не следует покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах, — напомнила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Шампанское (как и любые газированные напитки) лучше не покупать тем, кто страдает хроническими заболеваниями печени, гастритом. В шампанском много углекислого газа, который раздражает слизистую желудка, и углеводов, усиливающих процессы брожения и вызывающих расстройства пищеварения. Стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков при наличии странного осадка и постороннего запаха. Если есть сомнение в качестве и безопасности спиртного, лучше не пить его вовсе.

Готовя праздничную еду, нужно следить за чистотой рук и кухонного инвентаря. Для обработки сырых продуктов следует использовать отдельные ножи и разделочные доски.

Санитарные врачи не рекомендуют долго голодать перед праздничным ужином — если ничего не есть весь день, вырастет риск переедания вечером и ночью. Лучше за полчаса до застолья перекусить чем-то сладким — например, сухофруктами или выпить сладкий чай. Это обеспечит быстрый подъем сахара в крови и снизит аппетит.

Массовые отравления в новогодние праздники часто происходят из-за того, что людям жаль выбрасывать оставшиеся с новогодней ночи продукты. Санврачи посоветовали не готовить на много дней вперед и не хранить в холодильнике салаты подолгу. При первых признаках отравления нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронеже заработала почта Деда Мороза
Путин начал отвечать на вопросы журналистов
Cуд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Минтранс анонсировал подписание меморандума о полетах в Египет
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Таинственная Снегурочка: чего вы не знали о внучке Деда Мороза У Деда Мороза много коллег по всему миру, но такая помощница есть только у него
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь