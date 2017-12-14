Санврачи предостерегли воронежцев от покупки готовых блюд к новогоднему столу

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области дали рекомендации по питанию в новогодние праздники в четверг, 14 декабря. Санврачи посоветовали жителям не покупать к столу готовые блюда, «какими бы вкусными и дешевыми они ни были».

Продукты надо выбирать только в проверенных магазинах и при наличии товарных ярлыков и этикеток — если продукцию расфасовали в магазине, то сотрудники по требованию покупателя обязаны показать этикетку завода-изготовителя. Нужно обращать внимание не только на дату изготовления и срок годности продукта, но и на соблюдение температурного режима в торговом зале. Сроки и режим хранения должны соблюдаться и после покупки, при хранении дома.

Алкоголь стоит покупать только в магазинах и винных отделах супермаркетов, причем отдавать предпочтение проверенным маркам. При выборе спиртного следует обращать внимание на наличие акцизной марки. Этикетки должны быть наклеены ровно.

— В канун Нового года резко увеличиваются объемы продаж алкогольной продукции. Этим пользуются недобросовестные подпольные производители и продавцы суррогатного алкоголя и активно выбрасывают на рынок поддельную продукцию. Не следует покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах, — напомнила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Шампанское (как и любые газированные напитки) лучше не покупать тем, кто страдает хроническими заболеваниями печени, гастритом. В шампанском много углекислого газа, который раздражает слизистую желудка, и углеводов, усиливающих процессы брожения и вызывающих расстройства пищеварения. Стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков при наличии странного осадка и постороннего запаха. Если есть сомнение в качестве и безопасности спиртного, лучше не пить его вовсе.

Готовя праздничную еду, нужно следить за чистотой рук и кухонного инвентаря. Для обработки сырых продуктов следует использовать отдельные ножи и разделочные доски.

Санитарные врачи не рекомендуют долго голодать перед праздничным ужином — если ничего не есть весь день, вырастет риск переедания вечером и ночью. Лучше за полчаса до застолья перекусить чем-то сладким — например, сухофруктами или выпить сладкий чай. Это обеспечит быстрый подъем сахара в крови и снизит аппетит.