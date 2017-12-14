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11:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ГИБДД составила рейтинг причин ДТП на свердловских трассах

За 2017 год.

Основной причиной ДТП на дорогах Свердловской области в 2017 году стал выезд на полосу встречного движения. В 294 подобных авариях погибли 114 человек. Такие данные привел на заседании регионального правительства начальник областного УГИБДД Юрий Дёмин, сообщает «Уралинформбюро».

Вторым по «популярности» у нарушителей стало несоблюдение очередности проезда и правил выезда со второстепенных дорог. Чаще всего невнимательностью грешат опытные водители.

На третьем месте — превышение скорости, хотя камеры автоматической фиксации за год помогли снизить этот показатель на 36%. Четвертая наиболее частая причина ДТП — «пьяная» езда.

При этом в УГИБДД по Свердловской области отмечают снижение основных показателей аварийности.

Вот только к зиме дорожники региона оказались вновь не готовы: за минувшие снежные выходные было зафиксировано 400 ДТП, в которых 10 человек, в том числе ребенок, погибли и 50 получили травмы.

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