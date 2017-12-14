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12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В пятницу открывается главный городской каток Новосибирска

В этом году его перенесли в Центральный парк.

Источник: Комсомольская правда

Традиционный городской каток, который заливают накануне новогодних каникул, откроется уже завтра. В пятницу, 15 декабря, в Центральном парке будут ждать всех любителей активного отдыха. Площадь катка 4 тысячи квадратных метров. В этом году его перенесли в площади Ленина. Это позволит продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь.

— Такое решение было принято на основании опыта организации работы катка на площади Ленина в прошлые годы: он работал один месяц, а его содержание было связано с большими затратами и технологическими трудностями, — отмечал ранее мэр Анатолий Локоть.

Ежедневно там будут проходить различные мероприятия, как развлекательные, так и спортивные. Для всех посетителей организованы пункты обогрева и проката коньков. Они работают по понедельникам — с 17−00 до 22−00, со вторника по воскресенье — с 11−00 до 22−00.

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