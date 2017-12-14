В пятницу открывается главный городской каток Новосибирска

Источник: Комсомольская правда

Традиционный городской каток, который заливают накануне новогодних каникул, откроется уже завтра. В пятницу, 15 декабря, в Центральном парке будут ждать всех любителей активного отдыха. Площадь катка 4 тысячи квадратных метров. В этом году его перенесли в площади Ленина. Это позволит продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь.

— Такое решение было принято на основании опыта организации работы катка на площади Ленина в прошлые годы: он работал один месяц, а его содержание было связано с большими затратами и технологическими трудностями, — отмечал ранее мэр Анатолий Локоть.