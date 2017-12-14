Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: МИД Китая объяснил Трампу, кто победил террористов в Сирии
Названа самая пьющая страна Европы
Власти Красноярского края опровергли слова о прахе Хворостовского
Назван лучший по качеству жизни город России
Поклонская заявила об уголовном деле из-за ее увольнения
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Россиян лишили накопительных пенсий на годы вперед
Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
Стало известно, что нашли рядом с телом Марии Политовой - СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Рената Литвинова в ошейнике удивила поклонников (фото)
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12:13 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале синоптики прогнозируют аномально холодную погоду и обещают штормовое предупреждение

С 14 по 18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Источник: AP 2017

Как отмечают в МЧС, в эти дни сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Также в аномальные холода возникает риск увеличения числа пожаров в жилом секторе, увеличения случаев общего переохлаждения и обморожения.

Управление рекомендует органам исполнительной власти и местного самоуправления привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Заксобрание: Свердловскую область не переименовать без согласия жителей
Путин начал отвечать на вопросы журналистов
Cуд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Минтранс анонсировал подписание меморандума о полетах в Египет
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Таинственная Снегурочка: чего вы не знали о внучке Деда Мороза У Деда Мороза много коллег по всему миру, но такая помощница есть только у него
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь