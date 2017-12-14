На Южном Урале синоптики прогнозируют аномально холодную погоду и обещают штормовое предупреждение
С 14 по 18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается
С 14 по 18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается
Как отмечают в МЧС, в эти дни сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
Также в аномальные холода возникает риск увеличения числа пожаров в жилом секторе, увеличения случаев общего переохлаждения и обморожения.
Управление рекомендует органам исполнительной власти и местного самоуправления привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности.