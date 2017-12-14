Школьник сбежал из дома под Оренбургом в Уфу из-за плохих оценок
13-летний школьник Артем Лидер ушел из дома сегодня ночью или рано утром в поселке Заречье Оренбургского района, сообщается в группах поиска.
13-летний школьник Артем Лидер ушел из дома сегодня ночью или рано утром в поселке Заречье Оренбургского района, сообщается в группах поиска.
Его мать считает, что сын мог отправиться в Уфу автостопом. Рядом с поселком проходит трасса, и его следы ведут к ней.
Подросток взял с собой сотовый телефон, бутылку воды и рюкзак. По словам его родителей, сегодня их должны были вызвать в школу
Приметы пропавшего: темноволосый, с веснушками на лице, узкий разрез глаз. Был одет в
Всех, кто видел школьника или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру: