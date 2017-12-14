Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Урну с прахом Хворостовского так и не нашли
На лице американца выросли грибы
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Назван лучший по качеству жизни город России
Поклонская заявила об уголовном деле из-за ее увольнения
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Россиян лишили накопительных пенсий на годы вперед
Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
Стало известно, что нашли рядом с телом Марии Политовой - СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Рената Литвинова в ошейнике удивила поклонников (фото)
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Путин вместе с Ротенбергом снимался в кино в 70-х
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12:09 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Школьник сбежал из дома под Оренбургом в Уфу из-за плохих оценок

13-летний школьник Артем Лидер ушел из дома сегодня ночью или рано утром в поселке Заречье Оренбургского района, сообщается в группах поиска.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Его мать считает, что сын мог отправиться в Уфу автостопом. Рядом с поселком проходит трасса, и его следы ведут к ней.

Подросток взял с собой сотовый телефон, бутылку воды и рюкзак. По словам его родителей, сегодня их должны были вызвать в школу из-за плохой успеваемости Артема. Накануне он заявил своему другу, что сбежит в Уфу к блогеру Денису Цою.

Приметы пропавшего: темноволосый, с веснушками на лице, узкий разрез глаз. Был одет в темно-синюю куртку с желто-оранжевой подкладкой, ярко-синие ботинки, рюкзак Adidas темно-серого или черного цвета.

Всех, кто видел школьника или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру: 8 (922) 815−22−74 — Диана или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин начал отвечать на вопросы журналистов
Cуд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Минтранс анонсировал подписание меморандума о полетах в Египет
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Таинственная Снегурочка: чего вы не знали о внучке Деда Мороза У Деда Мороза много коллег по всему миру, но такая помощница есть только у него
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь