Школьник сбежал из дома под Оренбургом в Уфу из-за плохих оценок

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Его мать считает, что сын мог отправиться в Уфу автостопом. Рядом с поселком проходит трасса, и его следы ведут к ней.

Подросток взял с собой сотовый телефон, бутылку воды и рюкзак. По словам его родителей, сегодня их должны были вызвать в школу из-за плохой успеваемости Артема. Накануне он заявил своему другу, что сбежит в Уфу к блогеру Денису Цою.

Приметы пропавшего: темноволосый, с веснушками на лице, узкий разрез глаз. Был одет в темно-синюю куртку с желто-оранжевой подкладкой, ярко-синие ботинки, рюкзак Adidas темно-серого или черного цвета.