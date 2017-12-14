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13:25 (мск), источник: Вести.Ru

6 ошибок, которые допускают продавцы вторичного жилья

Выставляя на продажу недвижимость, владельцы зачастую слишком оптимистично оценивают ее стоимость и неохотно идут даже на разговоры о скидках. Такие действия затормаживают процесс.

Только 58% москвичей обращаются за помощью профессиональных риелторов при продаже квартиры, утверждают эксперты «Инком-Недвижимость». Оставшиеся 42% предпочитают заниматься этим вопросом самостоятельно, вероятно, рассчитывая сэкономить на комиссионных посреднику. Хотя такую логику можно понять, правильно провести переговоры с покупателем и затем оформить сделку непрофессионалу рынка крайне сложно.

Эксперты компаний «Инком-Недвижимость» и «Метриум Групп» назвали основные ошибки при самостоятельной продаже своей квартиры на вторичном рынке.

Первая ошибка — нервная реакция на слова покупателя о возможной скидке. Владельцу, заинтересованному в продаже своей недвижимости, важно помнить, что предложение на вторичном рынке примерно на 35−37% превышает спрос. И если продавец не согласится проявить определенную гибкость или вовсе откажется обсуждать потенциальную скидку, это может привести к тому, что сроки продажи квартиры сильно вырастут.

Вторая ошибка — переоценка качества своей квартиры. Хозяин жилья часто искренне любит собственную недвижимость и видит в ней сплошные достоинства, на которые постоянно стремится обратить взгляд потенциального клиента. Покупатели, как правило, наоборот отличаются более трезвым взглядом и идут на просмотр с уже определенным представлением о справедливой цене недвижимости. Чтобы итоговый диалог оказался конструктивным, продавцу необходимо либо проконсультироваться с другими специалистами, либо просмотреть в интернете цены в объявлениях о продаже похожих квартир и заранее объективно оценить стоимость своей недвижимости.

Третья ошибка — чрезмерное отстаивание своих интересов. Важно помнить, любая сделка куплип-продажи — это, прежде всего, компромисс. А вот если продавец занимает жесткую позицию и не готов уступить даже 2−3% от заявленной стоимости жилья, все покупатели разбегутся, ведь покупатели избалованы большим выбором квартир на вторичном рынке.

Четвертая ошибка — арендаторы квартиры еще не съехали. Довольно часто владельцы квартир начинают поиски покупателей, когда там еще живут арендаторы. А зачастую бывает так, что арендатор совсем не заинтересован в смене квартиры и хочет, чтобы она продавалась как можно дольше. Именно по этой причине арендатор своим поведением может осложнить процесс осмотра жилья. Чтобы избежать неудобных ситуаций эксперты советуют освободить квартиру от арендаторов примерно за месяц до того, как жилье будет выставлено на продажу и заранее предупредить арендатора о продаже за полгода до начала процедуры — обычно это условие прописывается в договоре аренды.

Пятая ошибка — отпугнуть покупателей своим внешним видом и поведением. Если продавец на первую встречу наденет спортивный костюм «а-ля девяностые», то велик риск, что покупатель не захочет иметь дела с таким собственником.

Шестая ошибка — неоправданно откровенные разговоры о доме и соседях. В некоторых ситуациях разговор с потенциальным покупателем может оказаться настолько активным, что переговоры превращаются в обсуждение местных сплетен о шумных соседях сверху или о ненадежных перекрытиях дома. Покупатель может использовать эту информацию как дополнительный аргумент в пользу скидки либо вовсе отказаться от сделки.

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