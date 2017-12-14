Новый минный тральщик назовут именем героя ТОФа
Очередной корабль противоминной обороны получит название «Яков Баляев».
Очередной корабль противоминной обороны получит название «Яков Баляев».
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
Очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 получит имя «Яков Баляев» —
В том же году матросу Баляеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Минные тральщики проекта 12700 «Александрит» обладают самым большим в мире корпусом из стеклопластика. В строительстве данных кораблей реализуются уникальные российские технологии и решения. Такие корабли оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность.