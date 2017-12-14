Новый минный тральщик назовут именем героя ТОФа

Баляев родился в Алтайском крае в 1924 году. В 1942-ом году был призван на флот и направлен в 355-й отдельный батальон морской пехоты. Во время советско-японской войны, участвуя в бою за сопку на подступах к порту Сейсин, в разведоперации пулеметчик Баляев вызвал на себя огонь врага, что позволило разведчикам засечь расположение огневых точек. Затем прикрывал отход разведгруппы, участвовал в атаке на позиции противника и рукопашном бою. Погиб от пулевого ранения в 1945-ом.