Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: МИД Китая объяснил Трампу, кто победил террористов в Сирии
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Где жили москвичи 100 лет назад и сколько это стоило
Назван лучший по качеству жизни город России
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россиян лишили накопительных пенсий на годы вперед
Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
Стало известно, что нашли рядом с телом Марии Политовой - СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Рената Литвинова в ошейнике удивила поклонников (фото)
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Путин вместе с Ротенбергом снимался в кино в 70-х
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый минный тральщик назовут именем героя ТОФа

Очередной корабль противоминной обороны получит название «Яков Баляев».

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 получит имя «Яков Баляев» — героя-матроса Тихоокеанского флота, участника советско-японской войны. Корабль будет заложен в Петербурге до конца декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВМФ России.

Баляев родился в Алтайском крае в 1924 году. В 1942-ом году был призван на флот и направлен в 355-й отдельный батальон морской пехоты. Во время советско-японской войны, участвуя в бою за сопку на подступах к порту Сейсин, в разведоперации пулеметчик Баляев вызвал на себя огонь врага, что позволило разведчикам засечь расположение огневых точек. Затем прикрывал отход разведгруппы, участвовал в атаке на позиции противника и рукопашном бою. Погиб от пулевого ранения в 1945-ом.

В том же году матросу Баляеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Минные тральщики проекта 12700 «Александрит» обладают самым большим в мире корпусом из стеклопластика. В строительстве данных кораблей реализуются уникальные российские технологии и решения. Такие корабли оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тревожное воскресенье 2008-го во Владивостоке: автомобильный бунт
Взрывник из карьера поселка Ключевой: Они думают, что взрыв – это война и ядерное облако
Путин начал отвечать на вопросы журналистов
Cуд отказался вернуть турбины Siemens, отправленные в Крым
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Минтранс анонсировал подписание меморандума о полетах в Египет
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Таинственная Снегурочка: чего вы не знали о внучке Деда Мороза У Деда Мороза много коллег по всему миру, но такая помощница есть только у него
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь