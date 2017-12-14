Свердловский журналист попросит Путина спасти уральские горы

Журналисты из Свердловской области уже заготовили свои вопросы президенту России Владимиру Путину и надеются задать их на пресс-конференции, которая пройдёт сегодня, 14 декабря. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Один из журналистов, Алексей Герасимов, пришёл на пресс-конференцию с плакатом «Беда!!! Сносят горы». фотографию плаката он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Герасимова, власти Свердловской области отдали для разработки гранитов целый горный массив вдоль берегов озера Исетского. Уралец считает, что «над добрым десятком гор» нависла угроза. Часть гор «уже изуродована ради услады нескольких предприимчивых господ».

Также журналист отмечает, что эти разработки могут повлиять на работу Среднеуральской ГРЭС. Может возникнуть угроза теплоснабжения Верхней Пышмы и Среднеуральска и Екатеринбурга. Также, по словам Герасимова, есть угроза и существованию Исетского озера.

«Погибнет целый природный парк с археологическими и природными памятниками. Исчезнут реликтовые леса, горы исчезнут, а на их месте будут зиять дыры в земле, которые люди называют карьерами», — опасается журналист.