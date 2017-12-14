В Челябинской области откроется новый геронтологический центр
В Южноуральске Челябинской области откроется новый
В Южноуральске Челябинской области откроется новый
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Геронтологический центр рассчитан на 201 человека. В течение 2017 года в центре проводились подготовительные и ремонтные работы. Заселение начнется в 2018 году и к концу будущего года планируется завершить его укомплектование.
В новом геронтологическом центре будет предоставляться весь комплекс социальных услуг: бытовые, медицинские, психологические и другие. Здесь будет работать два отделения — общее и отделение милосердия для лежачих больных.
В настоящее время в Челябинской области действуют 6
С декабря 2016 года начата реализация пилотного проекта по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг в стационарной форме. В настоящее время социальными услугами, предоставляемыми коммерческими организациями, пользуются 36 пожилых граждан.