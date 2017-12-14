В Челябинской области откроется новый геронтологический центр

«Готовится проектно-сметная документация на реконструкцию существующего здания. В конце следующего года оно уже примет первых постояльцев», — рассказала министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Геронтологический центр рассчитан на 201 человека. В течение 2017 года в центре проводились подготовительные и ремонтные работы. Заселение начнется в 2018 году и к концу будущего года планируется завершить его укомплектование.

В новом геронтологическом центре будет предоставляться весь комплекс социальных услуг: бытовые, медицинские, психологические и другие. Здесь будет работать два отделения — общее и отделение милосердия для лежачих больных.

В настоящее время в Челябинской области действуют 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 2 геронтологических центра, 8 психоневрологических интернатов и 7 муниципальных домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Кроме того, с 2016 года в регионе внедряется стационарозамещающая форма устройства пожилых и нуждающихся в постоянном уходе инвалидов — приемная семья. В настоящее время на Южном Урале уже создано 36 таких семей.