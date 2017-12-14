В Петербурге открылось первое в России отделение «скорой помощи» для детей

В Детской городской больнице номер 1 сегодня, 14 декабря, открылось отделение скорой медицинской помощи — первое подобное в стране. В торжественной церемонии участвовал и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

— Радует, что отделение открывается в первой городской детской больнице — одной из самых передовых в России. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь детям с серьезными заболеваниями, в том числе недоношенным малышам, — сказал градоначальник.

Губернатору и другим почетным гостям показали возможности информационной системы, с помощью которой будут оперативно распределяться потоки больных по степени тяжести их состояния.

Провели экскурсию по кабинетам компьютерной томографии и нарушения ритма, показали шоковую операционную и палату интенсивной терапии, инфекционный бокс.