В Петербурге открылось первое в России отделение «скорой помощи» для детей
Оно находится в многопрофильном стационаре на Авангардной улице.
Оно находится в многопрофильном стационаре на Авангардной улице.
В Детской городской больнице номер 1 сегодня, 14 декабря, открылось отделение скорой медицинской помощи — первое подобное в стране. В торжественной церемонии участвовал и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
— Радует, что отделение открывается в первой городской детской больнице — одной из самых передовых в России. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь детям с серьезными заболеваниями, в том числе недоношенным малышам, — сказал градоначальник.
Губернатору и другим почетным гостям показали возможности информационной системы, с помощью которой будут оперативно распределяться потоки больных по степени тяжести их состояния.
Провели экскурсию по кабинетам компьютерной томографии и нарушения ритма, показали шоковую операционную и палату интенсивной терапии, инфекционный бокс.
В среднем в сутки в многопрофильный стационар на Авангардной улице поступают 110 детей — не только из Петербурга, но и из других регионов.