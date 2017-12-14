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18:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Пилотный проект «Цифровой город/регион» реализуют в Нижнем Новгороде и Сарове

В регионе подвели итоги работы Международного IT-кластера.

Нижний Новгород и Саров станут пилотными площадками в 2018 году по внедрению ключевого проекта IT-кластера «Цифровой город/регион». Об этом стало известно во время подведения итогов работы международного IT-кластера в регионе за 2017 год.

По словам руководителя временной управляющей компании IT-кластера Марата Мухарьямова, в этом году инициатива генерального партнера кластера ГК ASE — проект «Цифровой город/регион» — стал ключевым проектом.

— Проект поддержан правительством Нижегородской области, в 2018 году планируется выполнить пилотный проект на объектах в Нижнем Новгороде и Сарове в партнёрстве с РФЯЦ. В проекте примут участие большая часть резидентов IT-кластера, — пояснил Марат Мухарьямов.

К слову, сейчас Международный IT-кластер Нижегородской области насчитывает 43 резидента.

— С нами начали сотрудничество такие партнеры как АСЭ, Harman, Ростелеком, Intel, ведётся обсуждение формата сотрудничества со Сбербанком, — рассказал Марат Мухарьямов.

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