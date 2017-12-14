Пилотный проект «Цифровой город/регион» реализуют в Нижнем Новгороде и Сарове
В регионе подвели итоги работы Международного
В регионе подвели итоги работы Международного
Нижний Новгород и Саров станут пилотными площадками в 2018 году по внедрению ключевого проекта
По словам руководителя временной управляющей компании
— Проект поддержан правительством Нижегородской области, в 2018 году планируется выполнить пилотный проект на объектах в Нижнем Новгороде и Сарове в партнёрстве с РФЯЦ. В проекте примут участие большая часть резидентов
К слову, сейчас Международный
— С нами начали сотрудничество такие партнеры как АСЭ, Harman, Ростелеком, Intel, ведётся обсуждение формата сотрудничества со Сбербанком, — рассказал Марат Мухарьямов.