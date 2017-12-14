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15:14 (мск), источник: 365info.kz

Космонавты с МКС приземлились в Казахстане

Российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи совершили посадку на территории Казахстана, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Источник: 365info.kz
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Авария произошла на Байконуре

Спасатели уже эвакуировали членов экипажа МКС, вернувшихся на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз» МС-05.

Экипаж провел на станции 139 суток.

На орбите работу продолжают космонавт Александр Мисуркин и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

17 декабря с Байконура запустят «Союз» с экипажем очередной миссии МКС.

В основной экипаж корабля входят космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.

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