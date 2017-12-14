Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
Российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи совершили посадку на территории Казахстана, сообщает
Российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Паоло Несполи совершили посадку на территории Казахстана, сообщает
Спасатели уже эвакуировали членов экипажа МКС, вернувшихся на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз» МС-05.
Экипаж провел на станции 139 суток.
На орбите работу продолжают космонавт Александр Мисуркин и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
17 декабря с Байконура запустят «Союз» с экипажем очередной миссии МКС.
В основной экипаж корабля входят космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.