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13:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На арене «Трактор» появится новый видеокуб

Челябинская ледовая арена «Трактор» обзаведется новым оборудованием.

Установка видеокуба уже началась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR хоккейного клуба.

Сейчас, на первом этапе, специалисты из Словакии собирают аппаратную. Затем старый куб будет демонтирован, а для нового усилят конструкцию и проложат кабели.

«В Челябинске будет полностью обновлено оборудование. Все выстроим с нуля — экраны, кабели, компьютеры. От старого куба ничего не останется», — отметил Йозеф Качала, представитель словацкой компании.

Презентовать новый видеокуб планируют 25 декабря. В этот день «Трактор» примет минское «Динамо».

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