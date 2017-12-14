На арене «Трактор» появится новый видеокуб

Установка видеокуба уже началась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR хоккейного клуба.

Сейчас, на первом этапе, специалисты из Словакии собирают аппаратную. Затем старый куб будет демонтирован, а для нового усилят конструкцию и проложат кабели.

«В Челябинске будет полностью обновлено оборудование. Все выстроим с нуля — экраны, кабели, компьютеры. От старого куба ничего не останется», — отметил Йозеф Качала, представитель словацкой компании.