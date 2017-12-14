На арене «Трактор» появится новый видеокуб
Челябинская ледовая арена «Трактор» обзаведется новым оборудованием.
Челябинская ледовая арена «Трактор» обзаведется новым оборудованием.
Установка видеокуба уже началась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR хоккейного клуба.
Сейчас, на первом этапе, специалисты из Словакии собирают аппаратную. Затем старый куб будет демонтирован, а для нового усилят конструкцию и проложат кабели.
«В Челябинске будет полностью обновлено оборудование. Все выстроим с нуля — экраны, кабели, компьютеры. От старого куба ничего не останется», — отметил Йозеф Качала, представитель словацкой компании.
Презентовать новый видеокуб планируют 25 декабря. В этот день «Трактор» примет минское «Динамо».