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13:15 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми открываются бесплатные катки

Доступные катки в Перми заливают по городской программе, а также благодаря федеральному проекту «Открытый лед».

Несмотря на запоздалую зиму, в Перми открывают бесплатные катки во дворах. Первооткрывателем здесь стал Свердловский район — 4 объекта уже работают, на следующей неделе ожидают открытие еще 10 ледовых площадок. На всех катках предусмотрено освещение, на 6 площадках работают тренеры, есть прокат коньков. Первую «обкатку» хоккейные коробки уже прошли.

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Доступные катки в Перми заливают по городской программе, а также благодаря федеральному проекту «Открытый лед». Возможно и сотрудничество с частными компаниями, впрочем, здесь все больше зависит от активности местных жителей.

Ирина Новоселова, заместитель главы администрации Свердловского района г. Перми: «Помогают и управляющие компании, очень активно у нас работают ТОСы. Но первое это все равно жители, если жители захотят, то мы бросаем все усилия на то, чтобы эти катки действительно появились, чтобы они были удобными, освещены. Все зависит от наших неравнодушных жителей».

В городе сегодня работают и платные катки. Массовые катания во дворце спорта «Орленок» организованы в среду вечером после 19.00 и в воскресенье с 16.00. За выход на лед здесь придется заплатить 300 рублей. Стадион «Юность» открыт в вечернее время по выходным, покататься здесь можно за 150 рублей. В спорткомплексе «Победа» катание обойдется всего в 100 рублей.

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