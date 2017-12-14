В 40 лет жизнь только начинается: в Башкирии стали чаще рожать женщины 40+

Если в предшествующие десятилетия весомый удельный вес приходился на рождения у женщин в возрасте от 20 до 24 лет, то с 2010 года лидирующая позиция перешла к группе 25−29 лет.

Как отмечают статистики, в республике растет количество рожениц старше 40 лет. В 1990 году на женщин в возрасте от 40 до 44 лет приходился один процент родившихся об общего числа новорожденных, в 2010-м — 1,7 процента, в 2016-м — 2,2 процента. При этом рожениц старше 45 лет в 1990 и 2010 годах в актовых записях зафиксировано не было. В прошлом году на их долю пришлось 0,1 процента младенцев к общему числу родившихся.

Детей, родившихся в Башкирии от матерей 35−39 лет, также стало больше — с 5,7 процента в 1990 году до 11,2 процента в 2016-м.

Что касается других возрастных групп, то больше всего сейчас рожают женщины в возрасте 25−29 лет и 30−34 лет — 38,4 и 26 процентов, соответственно, по итогам 2016 года. В 1990 году этот показатель равнялся в республике 30 и 16,1 процента, соответственно.