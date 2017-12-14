Свердловчане поблагодарили Путина за «дорогу жизни» к Серебрянке

Источник: AP 2017

Напомним, «дорогу жизни» к небольшому населенному пункту под Нижним Тагилом начали делать после пресс-конференции гослидера в 2016 году.

Проблему тогда обозначил тот же Румянцев, а Путин пообещал обратить на нее внимание. После этого была сформирована «дорожная карта» развития поселка. В нее помимо ремонта дороги включили строительство пожарного депо и волоконно-оптической линии связи.