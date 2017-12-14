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13:25 (мск), источник: ЕАН

Свердловчане поблагодарили Путина за «дорогу жизни» к Серебрянке

Уральский журналист Максим Румянцев в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина от имени свердловчан поблагодарил президента за ремонт дороги к селу Серебрянка.

Источник: AP 2017

Напомним, «дорогу жизни» к небольшому населенному пункту под Нижним Тагилом начали делать после пресс-конференции гослидера в 2016 году.

Проблему тогда обозначил тот же Румянцев, а Путин пообещал обратить на нее внимание. После этого была сформирована «дорожная карта» развития поселка. В нее помимо ремонта дороги включили строительство пожарного депо и волоконно-оптической линии связи.

На эти цели из областного резервного фонда в 2017 году по решению Евгения Куйвашева было выделено 285 млн рублей. Теперь, по словам журналиста, в народе дорогу, якобы, называют «имени Путина-Румянцева».

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