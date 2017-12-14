Свердловчане поблагодарили Путина за «дорогу жизни» к Серебрянке
Уральский журналист Максим Румянцев в ходе большой
Уральский журналист Максим Румянцев в ходе большой
Напомним, «дорогу жизни» к небольшому населенному пункту под Нижним Тагилом начали делать после
Проблему тогда обозначил тот же Румянцев, а Путин пообещал обратить на нее внимание. После этого была сформирована «дорожная карта» развития поселка. В нее помимо ремонта дороги включили строительство пожарного депо и
На эти цели из областного резервного фонда в 2017 году по решению Евгения Куйвашева было выделено 285 млн рублей. Теперь, по словам журналиста, в народе дорогу, якобы, называют «имени Путина-Румянцева».