На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку

В частности, это: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.7 «Время действия».

На Московском шоссе (дублерах) знаки поставили:

от улицы Врубеля до улицы Луначарского; от улицы XXII Партсъезда (ТЦ «Парк Хаус») до улицы Жигулевской; от проспекта Кирова до улицы Ташкентской; от Ракитовского шоссе до улицы 1-й квартал (п. Мехзавод).

На улице Ново-Садовой (дублерах):

от дома № 198а по Ново-Садовой до улицы XXII Партсъезда; от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии; от улицы Советской Армии до улицы Ново-Садовой (местный проезд за ДК «Современник»); от проспекта Кирова до улицы Губанова; от улицы Советской Армии до улицы Ново-Садовой (здание 311 г); от проспекта Масленникова до улицы Николая Панова.