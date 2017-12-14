На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку
В Самаре на участках дублеров Московского шоссе и улицы
В Самаре на участках дублеров Московского шоссе и улицы
В частности, это: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.7 «Время действия».
На Московском шоссе (дублерах) знаки поставили:
от улицы Врубеля до улицы Луначарского; от улицы XXII Партсъезда (ТЦ «Парк Хаус») до улицы Жигулевской; от проспекта Кирова до улицы Ташкентской; от Ракитовского шоссе до улицы 1-й квартал (п. Мехзавод).
На улице
от дома № 198а по
Срок действия дорожных знаков: до 1 апреля 2018 года. Также, как сообщает