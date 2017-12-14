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15:48 (мск), источник: Pro Город Самара

На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку

В Самаре на участках дублеров Московского шоссе и улицы Ново-Садовой на зимний период 2017 — 2018 гг установили новые дорожные знаки.

В частности, это: 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.7 «Время действия».

На Московском шоссе (дублерах) знаки поставили:

от улицы Врубеля до улицы Луначарского; от улицы XXII Партсъезда (ТЦ «Парк Хаус») до улицы Жигулевской; от проспекта Кирова до улицы Ташкентской; от Ракитовского шоссе до улицы 1-й квартал (п. Мехзавод).

На улице Ново-Садовой (дублерах):

от дома № 198а по Ново-Садовой до улицы XXII Партсъезда; от улицы Академика Платонова до улицы Советской Армии; от улицы Советской Армии до улицы Ново-Садовой (местный проезд за ДК «Современник»); от проспекта Кирова до улицы Губанова; от улицы Советской Армии до улицы Ново-Садовой (здание 311 г); от проспекта Масленникова до улицы Николая Панова.

Срок действия дорожных знаков: до 1 апреля 2018 года. Также, как сообщает пресс-служба ГКП Самарской области «АСАДО», до 1 апреля следующего года временные дорожные знаки установлены на участках по улице Ново-Садовой от улицы Полевой до улицы Соколова в обоих направлениях.

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