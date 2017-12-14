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18:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров вручил паспорта юным жителям района

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 13 декабря вручил паспорта юным жителям района.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пресс-служба райадминистарции сообщила 14 декабря 2017 года. Согласно информации, в мероприятии также приняла участие начальник отдела полиции по вопросам миграции Елена Кодина, которая обратилась к юным канавинцам с добрыми и напутственными словами.

Всего на мероприятии присутствовало шесть молодых жителей Канавинского района, достигших четырнадцатилетнего возраста. «В этот, я уверен, важный для всех вас день, когда вы получаете свои первые документы гражданина Российской Федерации, я хочу пожелать вам целеустремленности и осознания своей важности в масштабах нашей огромной страны.

От того, как вы будете трудиться на благо нашей Родины, от того какой путь выберете в своей жизни будет зависеть успех вашей самореализации. Будьте же достойными гражданами России, в добрый путь, ребята", — сказал Шаров.

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