И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров вручил паспорта юным жителям района

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пресс-служба райадминистарции сообщила 14 декабря 2017 года. Согласно информации, в мероприятии также приняла участие начальник отдела полиции по вопросам миграции Елена Кодина, которая обратилась к юным канавинцам с добрыми и напутственными словами.

Всего на мероприятии присутствовало шесть молодых жителей Канавинского района, достигших четырнадцатилетнего возраста. «В этот, я уверен, важный для всех вас день, когда вы получаете свои первые документы гражданина Российской Федерации, я хочу пожелать вам целеустремленности и осознания своей важности в масштабах нашей огромной страны.