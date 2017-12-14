И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров вручил паспорта юным жителям района
И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 13 декабря вручил паспорта юным жителям района.
И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 13 декабря вручил паспорта юным жителям района.
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Всего на мероприятии присутствовало шесть молодых жителей Канавинского района, достигших четырнадцатилетнего возраста. «В этот, я уверен, важный для всех вас день, когда вы получаете свои первые документы гражданина Российской Федерации, я хочу пожелать вам целеустремленности и осознания своей важности в масштабах нашей огромной страны.
От того, как вы будете трудиться на благо нашей Родины, от того какой путь выберете в своей жизни будет зависеть успех вашей самореализации. Будьте же достойными гражданами России, в добрый путь, ребята", — сказал Шаров.