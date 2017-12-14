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13:31 (мск), источник: НИА Красноярск

Правительство края ввело режим повышенной готовности накануне новогодних праздников

Сегодня на заседании Правительства края, которое провел и. о. премьер-министра Виктор Томенко, было принято решение о введении на всей территории региона с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Источник: РИА "Новости"

«Это позволит нам организовать работу в особом режиме и оперативно реагировать в случае возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников. В специальном режиме также будут функционировать все наши объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и учреждения социальной сферы», — отметил Виктор Томенко.

Как и в прошлые годы, будет введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц как на краевом, так и на муниципальном уровне. Им будет поступать информация о нарушениях в работе системы жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сектора. Дополнительные меры безопасности обеспечат контроль над ситуацией в крае в праздничные дни.

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