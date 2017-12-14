Правительство края ввело режим повышенной готовности накануне новогодних праздников

«Это позволит нам организовать работу в особом режиме и оперативно реагировать в случае возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников. В специальном режиме также будут функционировать все наши объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и учреждения социальной сферы», — отметил Виктор Томенко.

Как и в прошлые годы, будет введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц как на краевом, так и на муниципальном уровне. Им будет поступать информация о нарушениях в работе системы жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сектора. Дополнительные меры безопасности обеспечат контроль над ситуацией в крае в праздничные дни.