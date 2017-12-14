Правительство края ввело режим повышенной готовности накануне новогодних праздников
Сегодня на заседании Правительства края, которое провел и. о.
Сегодня на заседании Правительства края, которое провел и. о.
«Это позволит нам организовать работу в особом режиме и оперативно реагировать в случае возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников. В специальном режиме также будут функционировать все наши объекты энергетики,
Как и в прошлые годы, будет введено круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц как на краевом, так и на муниципальном уровне. Им будет поступать информация о нарушениях в работе системы жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сектора. Дополнительные меры безопасности обеспечат контроль над ситуацией в крае в праздничные дни.