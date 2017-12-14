В Новосибирском зоопарке кенгуренок вышел из сумки матери
Зверинец показал общественности фотографию.
Зверинец показал общественности фотографию.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило показал фотографию кенгуренка, который вышел из сумки матери. Малышу уже около полугода, именно к этому сроку кенгурята начинают выбираться из сумок матерей и обследовать территорию, в которой живут, а также начинают питаться дополнительной едой, помимо молока. По словам работников зверинца, кенгуру очень привязаны друг к другу и тесное взаимодействие с матерью может продлиться до года, начиная с рождения.
Напомним, этой весной работники зоопарка стали свидетелями настоящей семейной драмы кенгуру.