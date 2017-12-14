В Новосибирском зоопарке кенгуренок вышел из сумки матери

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило показал фотографию кенгуренка, который вышел из сумки матери. Малышу уже около полугода, именно к этому сроку кенгурята начинают выбираться из сумок матерей и обследовать территорию, в которой живут, а также начинают питаться дополнительной едой, помимо молока. По словам работников зверинца, кенгуру очень привязаны друг к другу и тесное взаимодействие с матерью может продлиться до года, начиная с рождения.