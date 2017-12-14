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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирском зоопарке кенгуренок вышел из сумки матери

Зверинец показал общественности фотографию.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило показал фотографию кенгуренка, который вышел из сумки матери. Малышу уже около полугода, именно к этому сроку кенгурята начинают выбираться из сумок матерей и обследовать территорию, в которой живут, а также начинают питаться дополнительной едой, помимо молока. По словам работников зверинца, кенгуру очень привязаны друг к другу и тесное взаимодействие с матерью может продлиться до года, начиная с рождения.

Напомним, этой весной работники зоопарка стали свидетелями настоящей семейной драмы кенгуру. Мама-кенгуру выгнала своего детеныша из сумки в Новосибирском зоопарке. Сотрудникам зоопарка приходилось впервые выкармливать малыша искусственно. Сначала кенгуру была образцовой матерью. Берегла малыша в сумке, кормила его молоком, а когда кенгуренок стал ненадолго покидать свое убежище, вдруг решила не пускать его обратно.

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