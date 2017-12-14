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15:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). На территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 752 мм рт. ст. 3 м/с

Ночью и днем 15 декабря на территории Татарстана ожидаются сильный южный ветер порывами 15−20 м/с, метель, гололед, туман.

На дорогах ожидается сильная гололедица.

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