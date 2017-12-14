Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). На территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ.
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). На территории Республики Татарстан ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и днем 15 декабря на территории Татарстана ожидаются сильный южный ветер порывами 15−20 м/с, метель, гололед, туман.
На дорогах ожидается сильная гололедица.