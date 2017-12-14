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13:39 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи открылась новогодняя деревня из пряничных домиков

В Сочи 14 декабря состоялось торжественное открытие экспозиции-конкурса «Пряничный городок».

Источник: ЮГА.ру

Выставка проходит на ярмарке «Новогодняя шкатулка», авторами работ стали организации и семьи города. В экспозиции представлены 40 пряничных домов, среди них — пряничный Морской вокзал, изготовленный шеф-поваром ночного клуба Сергеем Мусиенко. Он рассказал, что на изготовление Морвокзала понадобилось 8 кг пряничного теста, 6 литров глазури и карамели.

Деревня разместилась на 14 кв. метрах выставочной площади. Из пряничного теста мастера-кондитеры слепили снеговиков, сделали сани, елки, фигурки животных и людей.

«Всего на пряничный городок ушло около 80 кг пряничного теста, 60 литров глазури и карамели», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе выставочной компании.

Конкурс будет проходить по трем номинациям: для профессиональных кондитеров, учащихся школ, воспитанников детских садов и семей.

Как сообщали Юга.ру, главную елку Сочи соберут из букв поздравления «С Новым годом!». Курорт украсят раковинами и другими морскими атрибутами.

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