В Сочи открылась новогодняя деревня из пряничных домиков
В Сочи 14 декабря состоялось торжественное открытие
В Сочи 14 декабря состоялось торжественное открытие
Выставка проходит на ярмарке «Новогодняя шкатулка», авторами работ стали организации и семьи города. В экспозиции представлены 40 пряничных домов, среди них — пряничный Морской вокзал, изготовленный
Деревня разместилась на 14 кв. метрах выставочной площади. Из пряничного теста
«Всего на пряничный городок ушло около 80 кг пряничного теста, 60 литров глазури и карамели», — рассказали порталу Юга.ру в
Конкурс будет проходить по трем номинациям: для профессиональных кондитеров, учащихся школ, воспитанников детских садов и семей.
Как сообщали Юга.ру, главную елку Сочи соберут из букв поздравления «С Новым годом!». Курорт украсят раковинами и другими морскими атрибутами.