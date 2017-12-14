В Сочи открылась новогодняя деревня из пряничных домиков

Источник: ЮГА.ру

Выставка проходит на ярмарке «Новогодняя шкатулка», авторами работ стали организации и семьи города. В экспозиции представлены 40 пряничных домов, среди них — пряничный Морской вокзал, изготовленный шеф-поваром ночного клуба Сергеем Мусиенко. Он рассказал, что на изготовление Морвокзала понадобилось 8 кг пряничного теста, 6 литров глазури и карамели.

Деревня разместилась на 14 кв. метрах выставочной площади. Из пряничного теста мастера-кондитеры слепили снеговиков, сделали сани, елки, фигурки животных и людей.

«Всего на пряничный городок ушло около 80 кг пряничного теста, 60 литров глазури и карамели», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе выставочной компании.

Конкурс будет проходить по трем номинациям: для профессиональных кондитеров, учащихся школ, воспитанников детских садов и семей.