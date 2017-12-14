Главный синоптик Воронежской области спрогнозировал похолодание с 19 декабря

Небольшое похолодание начнется в Воронеже с новой рабочей недели. Похолодание до -4 градусов ожидается со вторника, 19 декабря, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков.

— Из-за циклона к нам поступает теплый южный воздух. В ближайшие дни будет тепло — плюсовая температура продержится до понедельника. Где-то со вторника похолодает, осадки должны прекратиться, — сообщил Александр Сушков.

Ранее синоптики не прогнозировали погодных аномалий в Воронеже и области в декабре. Они предсказывали, что среднемесячная температура будет выше нормы всего на 1,2 градуса и составит около -4 градусов.