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15:04 (мск), источник: Volga News

Памятник Ил-2 обрел свой первоначальный вид

Цифры с годами начала и завершения Великой отечественной войны, известный лозунг «Все для фронта. Все для Победы» и информационная табличка, рассказывающая о подвиге самарских авиастроителей, вернулись на площадку перед легендарным штурмовиком.

Источник: Volga News

«Буквы и цифры нам пришлось очистить от нескольких слоев краски, и как выяснилось, они выполнены не из идентичных материалов, — говорят в ООО “Самаратрансстрой”, чьи рабочие вчера вечером завершили реставрацию последних элементов мемориальной группы. — Видимо в прежние годы надписи неоднократно ремонтировали, отдельные символы могли меняли. С латунной таблички мы тоже убрали краску, которую судя по всему использовали против вандалов».

Перед тем, как все эти элементы вернутся на свое прежнее место, их покрыли бесцветным лаком. Таким образом жители Самары могут вновь увидеть мемориал точно в том виде, каким он был в день своего открытия, в 1975 году.

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